В Тернополе отложили карантин в детсадах
Об этом говорится на сайте городского совета.
"В Тернопольский городской совет поступило много обращений от родителей детей-воспитанников детских садов, для которых решение о введении карантина на всеукраинском уровне было неожиданное. Поэтому исполнительный комитет решил, что на протяжении 12-13 марта в детских садах будут работать дежурные группы", - говорится в сообщении.
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При этом дошкольные учебные заведения в эти дни не будут поставщиками образовательных услуг, а работать, как дежурные группы для пребывания детей. А родителям, для посещения их детьми таких групп, необходимо будет подписать согласие, что они ознакомлены со специальным режимом работы дошкольных учебных заведений.
С субботы, 14 марта и до 3 апреля, детские сады также будут на карантине.
- Напомним, на закрытом заседании правительства решили ввести карантин в Украине до 3 апреля .
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