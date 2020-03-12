В Тернополе отложили карантин в детсадах

12 марта, 2020, 11:59

В Тернополе продлили работу детсадов на два дня из-за того, что родители оказались не готовы к введенного карантина в Украине из-за коронавируса

Об этом говорится на сайте городского совета.

"В Тернопольский городской совет поступило много обращений от родителей детей-воспитанников детских садов, для которых решение о введении карантина на всеукраинском уровне было неожиданное. Поэтому исполнительный комитет решил, что на протяжении 12-13 марта в детских садах будут работать дежурные группы", - говорится в сообщении.

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При этом дошкольные учебные заведения в эти дни не будут поставщиками образовательных услуг, а работать, как дежурные группы для пребывания детей. А родителям, для посещения их детьми таких групп, необходимо будет подписать согласие, что они ознакомлены со специальным режимом работы дошкольных учебных заведений.

С субботы, 14 марта и до 3 апреля, детские сады также будут на карантине.