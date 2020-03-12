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Espreso.tvОбществоКарантин в Харькове: школы и детские сады продолжат работать

Карантин в Харькове: школы и детские сады продолжат работать

В Харькове в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать

Об этом написал харьковский городской голова Геннадий Кернес в Facebook.

"Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-молах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек. Теперь немного подробнее о том , почему не закрываем сады и школы. Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям девать своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно, и для многих из них - это время ста является тяжелым испытанием ", - написал Кернес.

Он добавил, что если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома - руководство школ не будет против, необходимо лишь написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения.

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"И, кстати, скоро каникулы - с 23-го по двадцать девятое марта. Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут перемены. Для средне- и старшеклассников будет отменено многокабинетную систему, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать. Других мер, включая изменения в работе транспорта, не будет ", - написал Кернес.

Он отметил, что это - лишь превентивные меры, ведь в Харькове "нет ни одного не то, что больного коронавирус, нет никакого подозрения на эту болезнь".

  • Напомним, на закрытом заседании правительства решили ввести карантин в Украине до 3 апреля .
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