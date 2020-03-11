МАУ сообщил детали об отмене рейсов из-за коронавируса

11 марта, 2020, 13:21

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) внесла изменения в расписание рейсов по ряду направлений в связи с мерами по сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса COVID-19

Как сообщили в пресс-службе МАУ, авиаперевозчик принял решение приостановить выполнение рейсов Киев - Венеция в период с 12 марта по 12 апреля, информирует УНИАН.

"Пассажиры смогут покинуть территорию Италии регулярными рейсами МАУ из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью возвращения украинцев на родину. Путешественникам, которым предстоит переехать из Венеции в Рим или другой город для вылета в Украине, необходимо скачать и заполнить специальную декларацию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, МАУ откорректировала расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив в связи с новыми правилами въезда в Израиль. В частности, на период 12 марта - 8 апреля авиакомпания отменила рейсы Одесса - Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр - Тель-Авив, а также рейсы Харьков - Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля.

Уточняется, что рейсы Киев - Тель-Авив будут выполняться дважды в день, а пассажирам рейсов Днепр - Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс. Также сообщается, что выполнение прямых рейсов Киев - Измир (Турция) будет временно приостановлено до 22 мая.

В частности, пассажирам рейсов в / из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в Стамбуле. В связи с понижением спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом не будут выполняться. Также в пресс-службе уточнили, что с 13 марта по 7 апреля МАУ будет выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном. Кроме того, МАУ откорректировала свою программу внутренних рейсов.

В частности, до 8 апреля будут отменены вторые частоты (вторые рейсы в сутки) на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем. В авиакомпании обещают связаться с каждым пассажиром отмененных рейсов, которые оставили свои прямые контактные данные при бронировании билетов.

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Также сообщается, что в целях обеспечения максимально безопасных условий перелетов, авиакомпания МАУ ввела процедуру полной дезинфекции всех воздушных судов, прибывающих из городов Италии, к снижению эпидемиологического уровня. Также авиакомпания оперативно информировать о любых дальнейших изменениях в расписании.