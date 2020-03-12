США сократят число военных на масштабных учениях НАТО
Об этом сообщает ArmyTimes.
Сообщается, что учения будут соответствующим образом скорректированы.
"Мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для достижения приоритетных целей", - говорится в сообщении.
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Также пока неизвестно, какие подразделения будут сокращены и новое число участников, но пообещали предоставить дополнительную информацию после того, как будут достигнуты договоренности с европейскими союзниками.
Накануне стало известно о том, что Норвегия отменила совместные военные учения с НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса. У них планировалось участие более 16 000 солдат.
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Отметим, что в апреле-мае текущего года НАТО готовится провести масштабные учения Defender Europe 2020.
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