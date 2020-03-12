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Espreso.tvОбществоСША сократят число военных на масштабных учениях НАТО

США сократят число военных на масштабных учениях НАТО

США сократят количество военных на крупнейших за последние 25 лет учениях НАТО Defender Europe 2020 из-за нового типа коронавируса COVID-19

Об этом сообщает ArmyTimes.

Сообщается, что учения будут соответствующим образом скорректированы.

"Мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для достижения приоритетных целей", - говорится в сообщении.

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Также пока неизвестно, какие подразделения будут сокращены и новое число участников, но пообещали предоставить дополнительную информацию после того, как будут достигнуты договоренности с европейскими союзниками.

Накануне стало известно о том, что Норвегия отменила совместные военные учения с НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса. У них планировалось участие более 16 000 солдат.

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Отметим, что в апреле-мае текущего года НАТО готовится провести масштабные учения Defender Europe 2020.

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