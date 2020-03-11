Сивохо заявил, что Украина не может вступить в НАТО из-а "внутреннего конфликта"
11 марта, 2020, 15:04
Советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют
Об этом он рассказал в эфире одного из телевизионных каналов, передает Еспресо.TV.
"Это же видно невооруженным глазом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, так, оно закреплено в документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия ", - сказал Сивохо.
- Напомним, новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО - теперь недостижимая цель и намерение МО - только "обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО ".
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