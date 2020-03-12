Пентагон: США рассматривают "все варианты" после атаки проиранских боевиков в Ираке
Об этом сообщает Reuters .
"Вчерашнюю атаку осуществили поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные группировки", - отметил он.
"Позвольте мне заверить, что США не потерпят нападений на наш народ, наши интересы или на наших союзников", - сказал Эспер.
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11 марта ракетами "Катюша" обстреляли базу Лагерь Таджи в Ираке, где размещаются сотрудники коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.
По данным СМИ, авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе против террористов "ИГ" нанесла удары по трем объектам проиранских сил в Сирии после того, как накануне была обстреляна база коалиции в Ираке.
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