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Espreso.tvОбществоПентагон: США рассматривают "все варианты" после атаки проиранских боевиков в Ираке

Пентагон: США рассматривают "все варианты" после атаки проиранских боевиков в Ираке

Министр обороны США Марк Эспер заявил 12 марта, что "все варианты" реагирования рассматриваются после ракетной атаки в Ираке, которая унесла жизни одного британца и двух американцев

Об этом сообщает Reuters .

"Вчерашнюю атаку осуществили поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные группировки", - отметил он.

"Позвольте мне заверить, что США не потерпят нападений на наш народ, наши интересы или на наших союзников", - сказал Эспер.

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"Все варианты лежат на столе, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности и сохранить сдерживание", - добавил он.

11 марта ракетами "Катюша" обстреляли базу Лагерь Таджи в Ираке, где размещаются сотрудники коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.

По данным СМИ, авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе против террористов "ИГ" нанесла удары по трем объектам проиранских сил в Сирии после того, как накануне была обстреляна база коалиции в Ираке.

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