Базу США в Ираке обстреляли ракетами, погибли американские и британские военные

12 марта, 2020, 12:17

База коалиционных сил Таджи на севере Багдада подверглась массированному ракетному обстрелу

Удар тридцатью ракетами сделали боевики из проиранских формирований, в результате погибли два американских военнослужащих и один британец, еще 12 человек получили ранения, сообщает издание The New York Times.

На условиях анонимности чиновник из американского оборонного ведомства сообщил, что базу обстреляли 30 ракетами, аналогичными старым советским снарядам, которые использовались в пусковых системах полевой ракетной артиллерии, известных как "Катюша". Для запуска использовалась самодельная установка, а из выпущенных снарядов по базе Таджи попало 18.

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Официальный представитель вооруженных сил США заявил, что оба погибших служили в рядах воздушно-десантных войск. Министерство обороны Великобритании начало расследование гибель своего военного, но отказался уточнять его личность.

Через несколько часов после атаки американская авиация разбомбила лагерь боевиков на территории Сирии в районе Абу-Камала. По словам представителя иракского командования, в этом районе действуют ориентированные на Иран террористические группировки "Хизбалла" и "Нуджаба".

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Напомним подобная атака на американских военных в декабре прошлого года также привела к соответствующим бомбардировкам лагерей боевиков на территории Сирии, после чего террористы ударили по посольству США в Багдаде.

В ответ американцы уничтожили командующего иранскими экспедиционным подразделением "Эль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, что поставило США и Иран на грани полномасштабной войны.