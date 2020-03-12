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Espreso.tvОбществоКоалиция во главе со США нанесла удары по иранским военным объектам в Сирии

Коалиция во главе со США нанесла удары по иранским военным объектам в Сирии


фото: reuters
Авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе против террористов ИГИЛ нанесла удары по трем объектам проиранских сил в Сирии

Об этом сообщает Anadolu.

Удар коалиции предшествовал ракетный обстрел одной из американских баз в Ираке 11 марта.

Сообщается, что в сирийской провинции в Дейр-эз-Зор, в результате воздушного удара погибли по меньшей мере 25 боевиков проиранских группировок, десятки ранены.

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Воздушные удары получила военная база "Имама Али" в районе поселка Абу-Кемаль, а также военные объекты в промышленной зоне Дейр-эз-Зора и в районе Хизам.

На базе "Имам Али" были дислоцированы также офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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Согласно сообщению, погиб Висам Туфейля, один из командиров группировки "Haydarıyyun", и Али Зехбендерин, командир группировки "Zeynebbiyun", в состав которой входят и наемники из Пакистана.

Как заявила 12 марта пресс-служба коалиции, трое членов личного состава погибли во время ракетной атаки на базу Таджи в Ираке 11 марта. Имена пока не разглашают.

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