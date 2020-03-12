Коалиция во главе со США нанесла удары по иранским военным объектам в Сирии
Об этом сообщает Anadolu.
Удар коалиции предшествовал ракетный обстрел одной из американских баз в Ираке 11 марта.
Сообщается, что в сирийской провинции в Дейр-эз-Зор, в результате воздушного удара погибли по меньшей мере 25 боевиков проиранских группировок, десятки ранены.
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На базе "Имам Али" были дислоцированы также офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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Согласно сообщению, погиб Висам Туфейля, один из командиров группировки "Haydarıyyun", и Али Зехбендерин, командир группировки "Zeynebbiyun", в состав которой входят и наемники из Пакистана.
Как заявила 12 марта пресс-служба коалиции, трое членов личного состава погибли во время ракетной атаки на базу Таджи в Ираке 11 марта. Имена пока не разглашают.
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