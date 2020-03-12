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Espreso.tvОбществоМВФ: новый украинский Кабмин подтвердил приверженность сотрудничеству и реформам

МВФ: новый украинский Кабмин подтвердил приверженность сотрудничеству и реформам

Новое правительство Украины сообщило Международному валютному фонду о намерении продолжить тесное сотрудничество, в частности в рамках поддержанной Фондом программы

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина" .

"Власть отметила, в частности в последнее время, что она намерена продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста", - сказал Райс.

Представитель МВФ отметил, что Фонд готов к сотрудничеству с Украиной и поддержки реформ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит все требования МВФ в трехнедельный срок .

В Минфине рассчитывают на начало сотрудничества с МВФ по новой программе по май .

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