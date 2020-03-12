В Минфине рассчитывают на начало новой программы с МВФ до мая

12 марта, 2020, 15:20

Новое правительство Украины подтвердило основные параметры новой программы Международного валютного фонда и надеется на открытие до мая этого года

Об этом сообщил министр финансов Игорь Уманский, передает Интерфакс-Украина .

"Правительство заинтересовано в новой программе. Мы надеемся, что динамика со сменой правительства не изменится. И мы выйдем на окончательное согласование и самого текста, и самой программы", - сказал министр.

Уманский сообщил, что 10 марта с его участием состоялся конференц-колл главы правительства Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на котором обсуждались вопросы, которые необходимо доработать для вынесения программы на заседание совета директоров фонда.

По словам главы Минфина, двумя основными предыдущими мероприятиями является принятие закона о рынке земли и поправок в закон о банках, "который делает невозможным нанесение ущерба публичным финансам от бывших владельцев банков, в свое время выведенных Национальным банком".

Уманский ожидает, что закон о рынке земли может быть принят уже на следующей неделе, и тогда же будет готов окончательный проект документа по банкам.

Глава Минфина уточнил, что другой законопроект дорабатывает группа юристов под руководством министра юстиции Дениса Малюськи.