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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромил австрийский клуб в матче без зрителей

Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромил австрийский клуб в матче без зрителей


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы английский МЮ победил австрийский ЛАСК со счетом 5: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте, после передачи Бруно Фернандеша, новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игхало забил 4 гол после зимнего трансфера.

Удвоил преимущество в матче валлиец Дэнил Джеймс, отличившийся на 58-й минуте. Результативная передача на счету Игхало.

Третий мяч в матче забил Хуан Мата, который забил на 82-й минуте, после передачи экс-игрока "Шахтера" Фреда. Окончательно стало понятно, кто выйдет в четвертьфинал, после того как Мейсон Гринвуд и Андреас Перейра отличились по голу в компенсированное арбитром время.

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Лига Европы

1/8 финала, 1-й матч

двенадцатое марта

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" 0: 5

Голы: Игхало, 28 Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90 + 2, Перейра, 90 + 3

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