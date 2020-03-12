"Вольфсбург" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы
12 марта, 2020, 20:57
Определились стартовые составы "Шахтера" и немецкого "Вольфсбурга" на матч 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает twitter украинского клуба.
Лига Европы
1/8 финала, 1-й матч
12 марта
"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина)
Вольфсбург, стадион "Фольксваген Арена"
Начало в 22:00
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Тете, Тайсон, Мораес.
Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, сикан.
"Вольфсбург": Кастельс, Отавио, Брукс, Кнох, Штеффен, Шлягер, Арнольд, Герхардт, Брекало, Вигхорст, Мехмеди.
Запасные: Перван, Жоау Виктор, Гинчек, Клаус, Понграчич, Тиссеран, Руссийон.
- 11 марта стало известно, что Тарас Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".
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