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Espreso.tvСпорт"Вольфсбург" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Вольфсбург" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: twitter.com/FCShakhtar
Определились стартовые составы "Шахтера" и немецкого "Вольфсбурга" на матч 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает twitter украинского клуба.

Лига Европы

1/8 финала, 1-й матч

12 марта

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина)

Вольфсбург, стадион "Фольксваген Арена"

Начало в 22:00

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Тете, Тайсон, Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, сикан.

"Вольфсбург": Кастельс, Отавио, Брукс, Кнох, Штеффен, Шлягер, Арнольд, Герхардт, Брекало, Вигхорст, Мехмеди.

Запасные: Перван, Жоау Виктор, Гинчек, Клаус, Понграчич, Тиссеран, Руссийон.

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