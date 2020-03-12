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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: Reuters
10-11 марта были определены 4 участника 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

10 марта

"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3: 4 (первый матч 1: 4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (пен), 43 (пен), 71, 82

"Лейпциг" (Германия) - Тоттенхэм "(Англия) 3: 0 (первый матч 1: 0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

11 марта

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2: 3 (первый матч 0: 1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 - Льоренте, 97, 105 + 1, Мората, 120

ПСЖ (Франция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия) 2: 0 (первый матч 1: 2)

Голы: Неймар, 28 Бернат, 45 + 1

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