Кубок Украины: определились три полуфиналиста
12 марта, 2020, 08:24
В полуфинале Кубка Украины по футболу сыграют "Динамо", "Минай", "Мариуполь" и победитель пары "Десна" - "Ворскла"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Черниговская "Десна" и полтавская "Ворскла" разыграют последнюю путевку в полуфинал Кубка Украины сегодня, 12 марта. Начало в 19:00.
Кубок Украины по футболу
1/4 финала
11 марта
"Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь" 2: 4
Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45 + 2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47 Муравский, 66
"Минай" - "Ингулец" (Петрово) 1: 1 (6-5 пен.)
Голы: Глагола, 30 - Мишуренко, 54
"Динамо" (Киев) - "Александрия" 1: 0
Голы: Цыганков, 106
- 11 марта представители первой лиги "Минай" и "Ингулец" определили первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу.
- В другом четвертьфинальном матче Кубка Украины "Мариуполь" победил "Альянс" со счетом 4: 2.
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