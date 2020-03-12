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Espreso.tvСпортКубок Украины: определились три полуфиналиста

Кубок Украины: определились три полуфиналиста


фото: depo.ua
В полуфинале Кубка Украины по футболу сыграют "Динамо", "Минай", "Мариуполь" и победитель пары "Десна" - "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Черниговская "Десна" и полтавская "Ворскла" разыграют последнюю путевку в полуфинал Кубка Украины сегодня, 12 марта. Начало в 19:00.

Кубок Украины по футболу

1/4 финала

11 марта

"Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь" 2: 4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45 + 2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47 Муравский, 66

"Минай" - "Ингулец" (Петрово) 1: 1 (6-5 пен.)

Голы: Глагола, 30 - Мишуренко, 54

"Динамо" (Киев) - "Александрия" 1: 0

Голы: Цыганков, 106

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