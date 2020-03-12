Конгресс США закрыли из-за коронавируса
12 марта, 2020, 16:21
Конгресс США закрывают для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса в мире
Об этом сообщает Associated Press.
В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената. Закрытие Конгресса начнется в 5:00 по местному времени 12 марта.
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При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здание.
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"Такие действия приняты с заботы о здоровье и безопасности сотрудников Конгресса, а также общественности", - говорится в заявлении.
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