Конгресс США закрыли из-за коронавируса

12 марта, 2020, 16:21

Конгресс США закрывают для общественности до 1 апреля в связи с пандемией коронавируса в мире

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, для общественности закрыли Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената. Закрытие Конгресса начнется в 5:00 по местному времени 12 марта.

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При этом все законодатели, помощники, журналисты и официальные посетители будут допущены в здание.

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"Такие действия приняты с заботы о здоровье и безопасности сотрудников Конгресса, а также общественности", - говорится в заявлении.