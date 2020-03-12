Клопп впервые вылетел из еврокубков с "Ливерпулем"

12 марта, 2020, 11:17

Английский "Ливерпуль" впервые вылетел из еврокубков под руководством немецкого главного тренера Юргена Клоппа

Об этом сообщает Opta в twitter.

11 марта "Ливерпуль" проиграл испанскому "Атлетико" 2: 3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сложил полномочия победителя турнира.

При этом английский клуб впервые вылетел в еврокубков при нынешнем главного тренера Юргена Клоппа.

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До этого дважды подряд немец выводил "Ливерпуль" в финал Лиги чемпионов, а в прошлом году победил в турнире.

В сезоне 2015/16 команда Клоппа играла в финале Лиги Европы, где уступила испанской "Севильи", а в сезоне 2016/17 не выступала в еврокубках, поскольку заняла восьмое место в чемпионате Англии.

1 - This was the first time Liverpool have failed to progress from a two-legged tie in European competition (inc. Qualifiers) under Jurgen Klopp, having previously been successful in each of the previous 10. Shocked. pic.twitter.com/XrvU3cQtm1 - OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2020