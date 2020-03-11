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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Минздрав закупил экспресс-тесты для 90 тыс. человек

Коронавирус в Украине: Минздрав закупил экспресс-тесты для 90 тыс. человек

Министерство здравоохранения закупило экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят протестировать более 90 тысяч человек

Об этом сообщили в Минздраве в Telegram.

Сообщается, что всего было закуплено более 19 тысяч упаковок быстрых тестов.

"За средства МЗ осуществлена закупка быстрых тестов на коронавирус COVID-19. В частности, уже приобретено 19 600 упаковок, это позволит протестировать более 90 тысяч человек. Мы закупаем быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - сообщили в Минздраве.

  • Постоянный представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что быстрые тест-системы будут использовать только в медучреждениях, а для частных целей их нельзя будет приобрести.
 
 
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