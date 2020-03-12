Догнала карма: за несколько дней до заражения баскетболист НБА смеялся над коронавирусом
12 марта, 2020, 14:30
В сеть попало видео, на котором баскетболист НБА Руди Гобер, который заразился коронавирусом, демонстративно трогает микрофоны и смеется над болезнью
Видео обнародовали пользователи twitter.
Игрок "Юты" Руди Гобер 9 марта на пресс-конференции в шутку трогал все микрофоны, насмехаясь над панкой, которую вызвал коронавирус.
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А уже 12 марта стало известно, что Гобер сдал положительный тест на коронавирус. О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встреча решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.
НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.
- Нагдаемо, 12 марта Федерация баскетбола Украины приняла решение прекратить чемпионат страны по баскетболу из-за распространения коронавируса.
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