США: нового командующего КСИР ждет судьба Сулеймани, если он будет продолжать его линию

23 января, 2020, 14:10

Соединенные Штаты пригрозили ликвидацией новому командующему спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани

Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.

По его словам, Америка готова ликвидировать Каани, если тот продолжит осуществлять нападения и убийства американских граждан.

"Если он пойдет тем же путем убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани, - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук .

Накануне Каани назвал США "источником бед и зла".