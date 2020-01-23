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Espreso.tvОбществоСША: нового командующего КСИР ждет судьба Сулеймани, если он будет продолжать его линию

США: нового командующего КСИР ждет судьба Сулеймани, если он будет продолжать его линию


фото: ap
Соединенные Штаты пригрозили ликвидацией новому командующему спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани

Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.

По его словам, Америка готова ликвидировать Каани, если тот продолжит осуществлять нападения и убийства американских граждан.

"Если он пойдет тем же путем убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани, - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук .

Накануне Каани назвал США "источником бед и зла".

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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