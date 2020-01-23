США: нового командующего КСИР ждет судьба Сулеймани, если он будет продолжать его линию
23 января, 2020, 14:10
Соединенные Штаты пригрозили ликвидацией новому командующему спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани
Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.
По его словам, Америка готова ликвидировать Каани, если тот продолжит осуществлять нападения и убийства американских граждан.
"Если он пойдет тем же путем убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани, - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук .
Накануне Каани назвал США "источником бед и зла".
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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