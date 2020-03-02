В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону" возле посольства США

2 марта, 2020, 12:57

В ночь на понедельник, 2 марта, в столице Ирака Багдаде в так называемой "зеленой зоне", возле посольства США, разорвались две ракеты

Об этом сообщает Al Arabiya.

Две ракеты "Катюша" упали рядом с правительственными зданиями и иностранными дипмиссиями, среди которых посольство США.

По предварительной информации, жертв в результате обстрела нет.

Также сообщается, что иракские военные обнаружили платформу запуска ракет, нацеленную на "Зеленую зону" в центре Багдада.

سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر, وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة والتفاصيل لاحقا. pic.twitter.com/xAKuDDLmfH - خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) March 1, 2020

После обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.

Напомним, ранее ракетный обстрел в районе посольства США в Багдаде имел место 16 февраля 2020 г.