В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону" возле посольства США
2 марта, 2020, 12:57
В ночь на понедельник, 2 марта, в столице Ирака Багдаде в так называемой "зеленой зоне", возле посольства США, разорвались две ракеты
Об этом сообщает Al Arabiya.
Две ракеты "Катюша" упали рядом с правительственными зданиями и иностранными дипмиссиями, среди которых посольство США.
По предварительной информации, жертв в результате обстрела нет.
Также сообщается, что иракские военные обнаружили платформу запуска ракет, нацеленную на "Зеленую зону" в центре Багдада.
سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر, وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة والتفاصيل لاحقا. pic.twitter.com/xAKuDDLmfH- خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) March 1, 2020
После обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.
Напомним, ранее ракетный обстрел в районе посольства США в Багдаде имел место 16 февраля 2020 г.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-