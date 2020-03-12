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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Апелляционный суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобы акционерного общества "Укртрансгаз" по делу о взыскании с предприятия 2 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Укртрансгаза по делу №17 / 32 о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отменил предыдущие решения о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов.

"Укртрансгаз" сообщает, что с их счетов уже списали более 226 млн грн.

"Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после решения суда "Укртрансгаз" попытается вернуть списанные средства.

  • Напомним, в конце 2019 года состоялся анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании вывели газотранспортную систему. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.
  • Впоследствии, АО "Укртрансгаз" обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за ареста всех счетов и активов предприятия.
  • Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку по присвоению природного газа на 250 млн грн.
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