Апелляционный суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.
"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Укртрансгаза по делу №17 / 32 о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд отменил предыдущие решения о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов.
"Укртрансгаз" сообщает, что с их счетов уже списали более 226 млн грн.
"Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после решения суда "Укртрансгаз" попытается вернуть списанные средства.
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Укртрансгаза по делу №17 / 32 о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн.- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 12, 2020
Сейчас Укртрансгаз ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов.- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 12, 2020
Сейчас усилия Укртрансгаза будут направлены на возвращение незаконно списанных средств.
- Напомним, в конце 2019 года состоялся анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании вывели газотранспортную систему. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.
- Впоследствии, АО "Укртрансгаз" обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за ареста всех счетов и активов предприятия.
- Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку по присвоению природного газа на 250 млн грн.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-