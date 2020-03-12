Апелляционный суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

12 марта, 2020, 18:52

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобы акционерного общества "Укртрансгаз" по делу о взыскании с предприятия 2 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Укртрансгаза по делу №17 / 32 о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отменил предыдущие решения о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов.

"Укртрансгаз" сообщает, что с их счетов уже списали более 226 млн грн.

"Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после решения суда "Укртрансгаз" попытается вернуть списанные средства.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Укртрансгаза по делу №17 / 32 о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн. - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 12, 2020 Сейчас Укртрансгаз ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов.

Сейчас усилия Укртрансгаза будут направлены на возвращение незаконно списанных средств. - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 12, 2020