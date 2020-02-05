Все счета и активы Укртрансгаза арестовали
Об этом сообщила пресс служба компании .
"Аресты всех счетов, движимого и недвижимого имущества компании ставят под угрозу функционирование подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Это угроза энергетической безопасности страны ", - прокомментировали в" Нафтогазе ".
Как отметили в пресс-службе, после выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации действий третьих лиц по завладению имуществом Укртрансгаза.
Сейчас наиболее масштабной является требование 2336 млн грн в пользу ООО "Финансовая компания" Фин - Инвест ". Аресте частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн.
"Укртрансгаз" обратился в СНБО с просьбой защитить компанию.
- Напомним, в конце 2019 состоялся анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании вывели газотранспортную систему. С 1 января 2020 транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфина. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.
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