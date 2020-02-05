Все счета и активы Укртрансгаза арестовали

5 февраля, 2020, 12:08

АО "Укртрансгаз" обратилось в Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за арестов всех счетов и активов предприятия

Об этом сообщила пресс служба компании .

"Аресты всех счетов, движимого и недвижимого имущества компании ставят под угрозу функционирование подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Это угроза энергетической безопасности страны ", - прокомментировали в" Нафтогазе ".

Как отметили в пресс-службе, после выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации действий третьих лиц по завладению имуществом Укртрансгаза.

Сейчас наиболее масштабной является требование 2336 млн грн в пользу ООО "Финансовая компания" Фин - Инвест ". Аресте частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн.

"Укртрансгаз" обратился в СНБО с просьбой защитить компанию.