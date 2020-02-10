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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила попытку хищения государственного газа на 250 млн грн по фальшивым документам

СБУ разоблачила попытку хищения государственного газа на 250 млн грн по фальшивым документам

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку по присвоению природного газа на 250 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и Нафтогазом удалось блокировать проведение сделки и упредить убытки государства почти 250 млн грн", - говорится в сообщении.

Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубов природного газа.

"Мы благодарны министру финансов Оксане Маркаровой и коллегам из Министерства финансов за помощь, сотрудничество и конструктивную позицию в выявлении злоумышленников", - подчеркнул председатель СБУ Иван Баканов.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

 

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