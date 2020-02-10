СБУ разоблачила попытку хищения государственного газа на 250 млн грн по фальшивым документам

10 февраля, 2020, 18:35

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку по присвоению природного газа на 250 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и Нафтогазом удалось блокировать проведение сделки и упредить убытки государства почти 250 млн грн", - говорится в сообщении.

Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубов природного газа.

"Мы благодарны министру финансов Оксане Маркаровой и коллегам из Министерства финансов за помощь, сотрудничество и конструктивную позицию в выявлении злоумышленников", - подчеркнул председатель СБУ Иван Баканов.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.