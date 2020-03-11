За сутки на Донбассе погибли трое украинских военных, 9 - ранены

11 марта, 2020, 08:19

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Также девять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север".

10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Двое военных погибли, восемь получили ранения.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов еще один военнослужащий погиб и один получил боевое травмирование.