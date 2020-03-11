После нападения на украинский грузовик погибли трое оккупантов, - штаб ООС

11 марта, 2020, 07:19

В штабе ООС заявили об уничтожении оператора противотанкового ракетного комплекса, с которого 10 марта были убиты украинские военные

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается в сообщении, 10 марта украинские военные заметили отход боевого расчета ПТРК противника. Уход оккупанты прикрывали огнем со своих позиций.

Подразделения Объединенных сил применили имеющиеся средства поражения для подавления огневой активности и уничтожения расчета ПТРК, который подвел автомобиль с украинскими военными. По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов. Вся огневая активность противника была прекращена. Один оператор ПТРК был убит, другой тяжело ранен.

После окончания боя, противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых.