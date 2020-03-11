После нападения на украинский грузовик погибли трое оккупантов, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Как отмечается в сообщении, 10 марта украинские военные заметили отход боевого расчета ПТРК противника. Уход оккупанты прикрывали огнем со своих позиций.
Подразделения Объединенных сил применили имеющиеся средства поражения для подавления огневой активности и уничтожения расчета ПТРК, который подвел автомобиль с украинскими военными. По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов. Вся огневая активность противника была прекращена. Один оператор ПТРК был убит, другой тяжело ранен.
После окончания боя, противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых.
- По уточненным данным, в результате попадания противотанковой ракеты 10 марта один украинский защитник погиб на месте . Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
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