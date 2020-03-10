День в зоне ООС: погибли 2 военных, еще 9 - пострадали

10 марта, 2020, 18:44

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток: три раза рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новоселовки Второй - с миномета калибра 82 мм - 9 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевка - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также четыре обстрела противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север": два раза вблизи Орехова - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмуванням.Окрим этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирования.

Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.