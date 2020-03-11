За неделю будут решены проблемы с производством дезинфицирующих средств, - МОЗ

11 марта, 2020, 13:15

Министерство здравоохранения Украины провело совещание с производителями дезинфицирующих средств и выяснило проблемы, которые возникают с их производством

Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Сегодня у нас состоялась встреча со всеми производителями дезинфицирующих средств. Мы у них спросили о проблемах и готовность обеспечить нашу страну антисептическими дезинфицирующими средствами, растворами, чтобы не было проблем. Мы услышали их проблемы. Я думаю, что за неделю они будут решены", - сказал Ляшко на пресс-брифинге в Киеве.

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Он добавил, что производители готовы и имеют сырье, чтобы обеспечить население качественными дезинфицирующие средства, антисептиками на спиртовой основе. По его словам, проблем с доступом к антисептических средств не должно.