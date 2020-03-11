В Италии от коронавируса за сутки умерли 196 человек

11 марта, 2020, 21:34

По состоянию на 11 марта количество жертв коронавируса в Италии достигло 827 человек - на 196 человек больше показателя предыдущих суток

Об этом сообщает статистический сайт Worldometer.

При этом общее количество случаев заболевания в этой стране превысило 12,4 тыс.

Сейчас болеют около 10,6 тыс., из них 1028 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Выздоровели от коронавируса в Италии 1045 человек.