В Италии от коронавируса за сутки умерли 196 человек
11 марта, 2020, 21:34
По состоянию на 11 марта количество жертв коронавируса в Италии достигло 827 человек - на 196 человек больше показателя предыдущих суток
Об этом сообщает статистический сайт Worldometer.
При этом общее количество случаев заболевания в этой стране превысило 12,4 тыс.
Сейчас болеют около 10,6 тыс., из них 1028 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Выздоровели от коронавируса в Италии 1045 человек.
- Напомним, Италия выделит 25 млрд евро на борьбу с негативными экономическими последствиями из-за эпидемии коронавируса .
- Авиакомпания Ryanair приостанавливает все рейсы из и в Италию из-за вспышки коронавируса.
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