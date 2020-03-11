Италия направит на борьбу с последствиями коронавируса 25 млрд евро
Как сообщил министр финансов Италии Роберто Гуальтиери на пресс-конференции, остаток средств зарезервируют на оплату других дополнительных стимулирующих мер, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, правительство страны планирует выделить эти деньги на поддержку людей, которые из-за эпидемии временно остались без работы; на увеличение гарантийного фонда для кредитования малого и среднего бизнеса; на выплату компенсаций компаниям, оборот которых упал более чем на 25%; на введение моратория на платежи по ипотеке и кредитам для бизнеса.
Правительство уже попросило парламент одобрить увеличение бюджетных расходов. Последний увеличит дефицит бюджета Италии до 3% ВВП, превысив целевой показатель.
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