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Espreso.tvОбществоИталия направит на борьбу с последствиями коронавируса 25 млрд евро

Италия направит на борьбу с последствиями коронавируса 25 млрд евро


фото: reuters
Италия выделит 25 млрд евро на борьбу с негативными экономическими последствиями из-за эпидемии коронавируса. Первую часть мероприятий размером 12,5 млрд евро одобрят уже в пятницу

Как сообщил министр финансов Италии Роберто Гуальтиери на пресс-конференции, остаток средств зарезервируют на оплату других дополнительных стимулирующих мер, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, правительство страны планирует выделить эти деньги на поддержку людей, которые из-за эпидемии временно остались без работы; на увеличение гарантийного фонда для кредитования малого и среднего бизнеса; на выплату компенсаций компаниям, оборот которых упал более чем на 25%; на введение моратория на платежи по ипотеке и кредитам для бизнеса.

Правительство уже попросило парламент одобрить увеличение бюджетных расходов. Последний увеличит дефицит бюджета Италии до 3% ВВП, превысив целевой показатель.

 

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