В Лиге чемпионов побили рекорд по хет-трикам

11 марта, 2020, 13:04

В нынешней Лиге чемпионов зафиксировано десятый хет-трик и установлен новый рекорд турнира

Об этом сообщает Squawka Football в twitter.

Рекордный десятый хет-трик сделал форвард итальянской "Аталанты" Йосип Иличич, который забил 4 гола в ворота испанской "Валенсии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был десятый случай в нынешнем розыгрыше турнира, когда игрок забивал минимум три гола, что стало рекордом турнира.

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К Иличич в этом сезоне хет-трика сделали Эрлинг Холланд ( "Зальцбург"), Мислав Оршич ( "Динамо" Хорватия), Серж Гнабри ( "Бавария"), Стерлинг ( "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Родриго ( "Реал"), Роберт Левандовски ( "Бавария"), Милик ( "Наполи"), Габриэл Жезус (Манчестер Сити).

Предыдущий рекорд по хет-трик был зафиксирован в сезоне 2016/17, когда их сделали 9.

There have now been 10 hat-tricks scored in this season's #UCL , the most ever scored in a single season of the competition .



Josip Iličić nets Atalanta's first hat-trick in the competition. pic.twitter.com/itwBQtph2u - Squawka Football (@Squawka) March 10, 2020