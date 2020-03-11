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Espreso.tvСпортВ Лиге чемпионов побили рекорд по хет-трикам

В Лиге чемпионов побили рекорд по хет-трикам


фото: Getty Images
В нынешней Лиге чемпионов зафиксировано десятый хет-трик и установлен новый рекорд турнира

Об этом сообщает Squawka Football в twitter.

Рекордный десятый хет-трик сделал форвард итальянской "Аталанты" Йосип Иличич, который забил 4 гола в ворота испанской "Валенсии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был десятый случай в нынешнем розыгрыше турнира, когда игрок забивал минимум три гола, что стало рекордом турнира.

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К Иличич в этом сезоне хет-трика сделали Эрлинг Холланд ( "Зальцбург"), Мислав Оршич ( "Динамо" Хорватия), Серж Гнабри ( "Бавария"), Стерлинг ( "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Родриго ( "Реал"), Роберт Левандовски ( "Бавария"), Милик ( "Наполи"), Габриэл Жезус (Манчестер Сити).

Предыдущий рекорд по хет-трик был зафиксирован в сезоне 2016/17, когда их сделали 9.

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