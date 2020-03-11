Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала
11 марта, 2020, 07:01
10 марта были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
10 марта
"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3:4 (первый матч 1:4)
Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (пен), 43 (пен), 71, 82
"Лейпциг" (Германия) - Тоттенхэм "(Англия) 3:0 (первый матч 1:0)
Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87
- 10 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила испанскую "Валенсию" , и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-