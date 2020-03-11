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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: Getty Images
10 марта были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

10 марта

"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3:4 (первый матч 1:4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (пен), 43 (пен), 71, 82

"Лейпциг" (Германия) - Тоттенхэм "(Англия) 3:0 (первый матч 1:0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

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