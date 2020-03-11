 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве арестовали российского боевика, который воевал в Сирии и Турции

В Киеве арестовали российского боевика, который воевал в Сирии и Турции

Суд в Киеве арестовал гражданина России, который разыскивался Интерполом за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сообщается, что мужчина находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии по запросу Интерпола. Кроме того, мужчина ранее уже был осужден на территории Украины за разбой.

"Задержание иностранца произошло в Киеве. Согласно постановлению суда, мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в Греции Интерпол задержал экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука.
  • Позже генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего командира "Айдара" и экс-народного депутата Сергея Мельничука

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать