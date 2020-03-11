В Киеве арестовали российского боевика, который воевал в Сирии и Турции

11 марта, 2020, 15:25

Суд в Киеве арестовал гражданина России, который разыскивался Интерполом за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сообщается, что мужчина находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии по запросу Интерпола. Кроме того, мужчина ранее уже был осужден на территории Украины за разбой.

"Задержание иностранца произошло в Киеве. Согласно постановлению суда, мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении.