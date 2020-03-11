В Киеве арестовали российского боевика, который воевал в Сирии и Турции
11 марта, 2020, 15:25
Суд в Киеве арестовал гражданина России, который разыскивался Интерполом за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
Сообщается, что мужчина находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии по запросу Интерпола. Кроме того, мужчина ранее уже был осужден на территории Украины за разбой.
"Задержание иностранца произошло в Киеве. Согласно постановлению суда, мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Греции Интерпол задержал экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука.
- Позже генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего командира "Айдара" и экс-народного депутата Сергея Мельничука
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