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Espreso.tvОбществоЭкс-комбат "Айдара" Мельничук заявил о задержании Интерполом по представлению РФ

Экс-комбат "Айдара" Мельничук заявил о задержании Интерполом по представлению РФ

Бывший командир добровольческого батальона "Айдар", депутат 8-го созыва Верховной Рады Сергей Мельничук сообщил, что его задержали во время переезда из Болгарии в Грецию, как он утверждает, из-за представленной в Интерпол Россией заявки

Об этом он сообщил в видео на Facebook.

"Меня задержали на границе Болгарии и греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - сказал Мельничук.

Экс-нардеп добавил, что задержали его, когда с ним была беременная жена и малолетний сын.

Сам Сергей Мельничук сказал, что не знает причины задержания.

Поиск в базе Интерполу не показывает имени Мельничука как такового, находящегося в розыске, но в базе не все имена публикуются.

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейский участок, где находится задержанный.

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами С.Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договоренность о временном содержания задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища) ", - отметил Погорельцев.

Он сообщил, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. У Мельничука есть возможность пользоваться телефоном.

Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

Утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.

 

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