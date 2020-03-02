Экс-комбат "Айдара" Мельничук заявил о задержании Интерполом по представлению РФ

2 марта, 2020, 09:35

Бывший командир добровольческого батальона "Айдар", депутат 8-го созыва Верховной Рады Сергей Мельничук сообщил, что его задержали во время переезда из Болгарии в Грецию, как он утверждает, из-за представленной в Интерпол Россией заявки

Об этом он сообщил в видео на Facebook.

"Меня задержали на границе Болгарии и греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - сказал Мельничук.

Экс-нардеп добавил, что задержали его, когда с ним была беременная жена и малолетний сын.

Сам Сергей Мельничук сказал, что не знает причины задержания.

Поиск в базе Интерполу не показывает имени Мельничука как такового, находящегося в розыске, но в базе не все имена публикуются.

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейский участок, где находится задержанный.