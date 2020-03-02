Экс-комбат "Айдара" Мельничук заявил о задержании Интерполом по представлению РФ
Об этом он сообщил в видео на Facebook.
"Меня задержали на границе Болгарии и греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - сказал Мельничук.
Экс-нардеп добавил, что задержали его, когда с ним была беременная жена и малолетний сын.
Сам Сергей Мельничук сказал, что не знает причины задержания.
Поиск в базе Интерполу не показывает имени Мельничука как такового, находящегося в розыске, но в базе не все имена публикуются.
Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами С.Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договоренность о временном содержания задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища) ", - отметил Погорельцев.
Он сообщил, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. У Мельничука есть возможность пользоваться телефоном.
Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.
Утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.
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