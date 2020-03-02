Интерпол пересмотрит запрос РФ о задержании экс-комбата "Айдара" Мельничука, - Аваков

2 марта, 2020, 15:36

Генеральным секретариатом Интерпола принято решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего командира "Айдара" и экс-народного депутата Сергея Мельничука

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил министр, решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

"Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст. 3 Устава организации", - сообщил Аваков.

Кроме того Аваков заявил, что Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах украинцев.

"Очередная такая провокация совершена правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С. Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области РФ", - сообщил глава МВД Украины.

Также Аваков отметил, что обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ.