Усик опередил обидчика Джошуа в новом рейтинге IBF
Об этом сообщает официальный сайт Международной боксерской федерации.
В новом рейтинге IBF Усик поднялся с шестой на четвертую позицию и опередил бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Энди Руиса, который в декабре 2019 года проиграл Джошуа в матче-реванше и потерял титулы, сенсационно отобранные у британца летом.
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Кроме американца Усик опережает еще одного бывшего чемпиона мира - по версии WBO - Джозефа Паркера из Новой Зеландии.
Действующим чемпионом мира IBF является Джошуа. Первое место в рейтинге занимает следующий соперник британца - Пулев из Болгарии, за которым расположились американец Чарльз Мартин и Агит Кабаел из Германии.
- Напомним, 11 марта промоутер Александра Усика и Энтони Джошуа британец Эдди Хирн заявил, что не представляет боксерских поединков без зрителей , которых могут не пустить на трибуны из-за коронавируса.
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