Усик опередил обидчика Джошуа в новом рейтинге IBF

11 марта, 2020, 15:42

Украинский тяжеловес Александр Усик опередил бывшего чемпиона мира американца Энди Руиса в новом рейтинге IBF

Об этом сообщает официальный сайт Международной боксерской федерации.

В новом рейтинге IBF Усик поднялся с шестой на четвертую позицию и опередил бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Энди Руиса, который в декабре 2019 года проиграл Джошуа в матче-реванше и потерял титулы, сенсационно отобранные у британца летом.

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Кроме американца Усик опережает еще одного бывшего чемпиона мира - по версии WBO - Джозефа Паркера из Новой Зеландии.

Действующим чемпионом мира IBF является Джошуа. Первое место в рейтинге занимает следующий соперник британца - Пулев из Болгарии, за которым расположились американец Чарльз Мартин и Агит Кабаел из Германии.