Холифилд назвал главную проблему Усика в супертяжелом весе
Об этом сообщает Klitschko-Brothers .
По словам Холифилда, который был чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе, нынешние боксеры в хэвивейта очень большие, что может стать для Усика проблемой.
"Усик - действительно хороший боец. У него отличная школа, и он левша. Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень велики. Усик сразится с ребятами, которые гораздо больше его. В свое время мне пришлось делать то же самое, но тогда супертяжи не могли двигаться, как я. У меня были хорошие ноги, и я мог хорошо двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать то же самое ", - посоветовал Холифилд.
Вместе с тем он отметил - если Александр Усик действительно хорошо выглядел в спаррингах с Владимиром Кличко, то ему по силам любой тяжеловес мира.
"Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжеловесом", - сказал Холифилд.
- Напомним, 1 марта бывший чемпион мира WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер нокаутировал американца Шонделла Винтерса и бросил вызов Александру Усику .
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