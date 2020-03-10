Холифилд назвал главную проблему Усика в супертяжелом весе

10 марта, 2020, 13:15

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что главной проблемой украинца Александра Усика в супертяжелом весе будут большие габариты соперников

Об этом сообщает Klitschko-Brothers .

По словам Холифилда, который был чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе, нынешние боксеры в хэвивейта очень большие, что может стать для Усика проблемой.

"Усик - действительно хороший боец. У него отличная школа, и он левша. Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень велики. Усик сразится с ребятами, которые гораздо больше его. В свое время мне пришлось делать то же самое, но тогда супертяжи не могли двигаться, как я. У меня были хорошие ноги, и я мог хорошо двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать то же самое ", - посоветовал Холифилд.

Вместе с тем он отметил - если Александр Усик действительно хорошо выглядел в спаррингах с Владимиром Кличко, то ему по силам любой тяжеловес мира.

"Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжеловесом", - сказал Холифилд.