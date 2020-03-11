Бои Усика и Джошуа могут отменить из-за коронавируса
Об этом сообщает Sky Sports .
По мнению Эдди Хирна, ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение ближайших боев в Англии, в том числе поединков с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британца Энтони Джошуа и украинском Александра Усика.
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"Впереди у нас много боев, и я надеюсь, что все пройдет как обычно. Болельщики в боксе имеют уникальная роль, они во время боя помогают боксерам выйти на новый уровень. Я не представляю, как можно провести бой Усик - Чисора без болельщиков в зале . Или как Джошуа сразится с Пулев на пустом стадионе ", - сказал Хирн.
По его словам, в случае запрета зрителям посещать трибуны, бои просто не состоятся.
"Такого просто не будет", - сказал Хирн.
Бой Дерек Чисора - Александра Усик должен состояться 23 мая во Лондоне.
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Напомним, 2 марта Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне .
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