Стало известно, сколько лидер "Шахтера" пропустит из-за травмы
11 марта, 2020, 14:29
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко перенес операцию на колене и будет восстанавливаться от травмы около месяца
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
11 марта утром Тарас Степаненко в Лондоне перенес операцию на колене. Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска.
По информации медицинского департамента "Шахтера", приблизительные сроки восстановления при такой травмы - около одного месяца.
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В нынешнем сезоне Степаненко сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Хавбек провел 57 игр и забил 4 мяча за сборную Украины.
- 11 марта стало известно, что Тарас Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".
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