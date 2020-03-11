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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько лидер "Шахтера" пропустит из-за травмы

Стало известно, сколько лидер "Шахтера" пропустит из-за травмы


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко перенес операцию на колене и будет восстанавливаться от травмы около месяца

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

11 марта утром Тарас Степаненко в Лондоне перенес операцию на колене. Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска.

По информации медицинского департамента "Шахтера", приблизительные сроки восстановления при такой травмы - около одного месяца.

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В нынешнем сезоне Степаненко сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Хавбек провел 57 игр и забил 4 мяча за сборную Украины.

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