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Espreso.tvСпортЕвро-2020: сборная Украины потеряла ключевого футболиста

Евро-2020: сборная Украины потеряла ключевого футболиста


фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит минимум месяц из-за операции

Об этом сообщает "Команда 1" .

Тарасу Степаненко понадобилась операция на мениске. Пока неизвестно, когда состоится хирургическое вмешательство. Восстановление может занять около месяца.

Опорный полузащитник в марте не сыграет за "Шахтер" в матчах 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" и не поможет сборной Украины в товарищеских матчах против Франции и Польши.

В нынешнем сезоне Степаненко сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Хавбек провел 57 игр и забил 4 мяча за сборную Украины.

  • Напомним, 19 января стало известно, что другой основной футболист сборной Украины Роман Яремчук пропустит из-за травмы два месяца.

 

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