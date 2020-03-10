Евро-2020: сборная Украины потеряла ключевого футболиста

10 марта, 2020, 10:00

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит минимум месяц из-за операции

Об этом сообщает "Команда 1" .

Тарасу Степаненко понадобилась операция на мениске. Пока неизвестно, когда состоится хирургическое вмешательство. Восстановление может занять около месяца.

Опорный полузащитник в марте не сыграет за "Шахтер" в матчах 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" и не поможет сборной Украины в товарищеских матчах против Франции и Польши.

В нынешнем сезоне Степаненко сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Хавбек провел 57 игр и забил 4 мяча за сборную Украины.