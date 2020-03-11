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Espreso.tvСпортЛига Европы: Лидер "Шахтера" не сыграет против "Вольфсбурга"

Лига Европы: Лидер "Шахтера" не сыграет против "Вольфсбурга"


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

Степаненко не полетел с командой в Германию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который состоится 12 марта.

Ожидается, что опорном полузащитнике сделают операцию на мениске, по которой он пропустит около месяца.

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Состав "Шахтера":

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Бондарь, Додо, Исмаили.

Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Бондаренко, Фернандо.

Нападающие: Мораес, Сикан.

Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится при пустых трибунах из-за вспышки в Европе коронавируса.

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