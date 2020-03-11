Лига Европы: Лидер "Шахтера" не сыграет против "Вольфсбурга"
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
Степаненко не полетел с командой в Германию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который состоится 12 марта.
Ожидается, что опорном полузащитнике сделают операцию на мениске, по которой он пропустит около месяца.
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Состав "Шахтера":
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Бондарь, Додо, Исмаили.
Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Бондаренко, Фернандо.
Нападающие: Мораес, Сикан.
Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится при пустых трибунах из-за вспышки в Европе коронавируса.
24 игрока полетели в Германию на матч @EuropaLeague .- ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ua) March 11, 2020
Каким хотели бы видели стартовый состав команды на # ВольфсбургШахтар ? #UEL pic.twitter.com/I1U47C5UE1
- 10 марта "Вольфсбург" отказался от организации поездки болельщиков в Харьков на матч против "Шахтера" из-за вспышки коронавируса.
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