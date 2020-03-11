"Запретить массовые мероприятия и в это время отменить языковой закон", - Княжицкий о планах властей по карантину

11 марта, 2020, 10:37

В украинских патриотических сил уже есть потребность думать о современных формах борьбы для защиты государственности

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"План власти следующий: воспользоваться мерами безопасности от распространения коронавируса, запретить массовые мероприятия, в это время принять спекулятивный, антиукраинской закон о земле, отменить закон об украинском языке и, возможно принять закон об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе", - написал Княжицкий.

По его словам, уже есть потребность думать о современных формах борьбы для защиты демократии и государственности.

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"Мы должны требовать от власти в таком случае переноса рассмотрения вопросов, которые являются резонансными в обществе. Потому что люди все равно выйдут. В масках. Балаклавы называются ", - добавил народный депутат.