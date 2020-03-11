Коронавирус: Кабмин может ввести карантин по всей Украине, - СМИ

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на источник в правительстве.

"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях - школах, университетах и т.д.", - рассказал собеседник агентства.

Агентство отмечает, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальше решения будут приниматься на уровне местной власти.

Также Кабмин планирует ввести общенациональный ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.