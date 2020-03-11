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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Кабмин может ввести карантин по всей Украине, - СМИ

Коронавирус: Кабмин может ввести карантин по всей Украине, - СМИ

Кабинет министров на своем заседании 11 марта рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на источник в правительстве.

"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях - школах, университетах и т.д.", - рассказал собеседник агентства.

Агентство отмечает, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальше решения будут приниматься на уровне местной власти.

Также Кабмин планирует ввести общенациональный ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

  • Напомним, в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID - 19.
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