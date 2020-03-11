Коронавирус: Кабмин может ввести карантин по всей Украине, - СМИ
11 марта, 2020, 09:37
Кабинет министров на своем заседании 11 марта рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на источник в правительстве.
"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях - школах, университетах и т.д.", - рассказал собеседник агентства.
Агентство отмечает, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальше решения будут приниматься на уровне местной власти.
Также Кабмин планирует ввести общенациональный ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
- Напомним, в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID - 19.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-