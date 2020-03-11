Разумков предположил пересмотр языкового закона
Об этом Разумков заявил в эфире одного из телевизионных каналов, сообщает Главком .
"Что касается закона о языке, есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решения Рада ", - отметил спикер.
Сам Разумков заявил, что выступает сейчас или русском, или украинском языках. Когда он не занимал должность спикера, он общался на русском - это была его принципиальная позиция.
Разумков отметил, что сейчас, при исполнении обязанностей головы Верховной Рады, он говорит на украинском. Но если во время эфиров председателю ВР задают вопросы на русском, он пытается отвечать на этом языке.
- Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. 16 мая 2019 закон был опубликован "Голос Украины". Закон вступил в силу 16 июля 2019 через два месяца со дня его опубликования.
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