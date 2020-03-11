 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: Зеленский поручил разработать церемонию памяти погибших

Обострение на Донбассе: Зеленский поручил разработать церемонию памяти погибших


фото: пресслужба президента України
11 марта президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ООС и поручил разработать церемонию чествования их памяти

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, передает Еспресо.TV .

"Вчера в районе проведения операции Объединенных Сил вражеские войска атаковали, применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Кроме того враг совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС. К сожалению, трое наших бойцов погибло. Мои искренние соболезнования их родным и близким ", - начал речь Зеленский.

Президент почтил память погибших героев минутой молчания.

Он отметил, что делает все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные всегда уполномочены давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, - фатально ошибается. Это доказывает статистика потерь противника в марте ", - подчеркнул президент.

"Особое внимание я хочу обратить на памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония память каждого Героя, который отдал свою жизнь за Родину", - добавил он.

"Мы действительно все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война, и память каждого, кто погиб за Украину будет отмечена должным образом", - подчеркнул Владимир Зеленский .

  • Напомним, 10 марта боевики совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 подведены ГАЗ-66, один боец погиб во время медевакуации. За день потери Украины - трое военнослужащих.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать