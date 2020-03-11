Обострение на Донбассе: Зеленский поручил разработать церемонию памяти погибших

11 марта, 2020, 11:15

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, передает Еспресо.TV .

"Вчера в районе проведения операции Объединенных Сил вражеские войска атаковали, применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Кроме того враг совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС. К сожалению, трое наших бойцов погибло. Мои искренние соболезнования их родным и близким ", - начал речь Зеленский.

Президент почтил память погибших героев минутой молчания.

Он отметил, что делает все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные всегда уполномочены давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, - фатально ошибается. Это доказывает статистика потерь противника в марте ", - подчеркнул президент.

"Особое внимание я хочу обратить на памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония память каждого Героя, который отдал свою жизнь за Родину", - добавил он.

"Мы действительно все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война, и память каждого, кто погиб за Украину будет отмечена должным образом", - подчеркнул Владимир Зеленский .