Обострение под Песками: убит военный, подбит грузовик, - Цаплиенко

10 марта, 2020, 12:41

10 марта боевики совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 подбит ГАЗ-66, один боец погиб

Об обстреле сообщают журналисты Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

"В поселке Пески мощный обстрел. Артиллерия и стрелковое оружие. В 9:44 подбит ГАЗ-66 наших пехотинцев. Один тяжело раненный боец умер во время эвакуации. Наша "арта" начала отвечать только сейчас. Час спустя. Молчание пушек - это новая оборонная доктрина Украины? " - написал Цаплиенко.

Юрий Бутусов добавил, что обстрелы произошли также под Авдеевкой.