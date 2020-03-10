Обострение под Песками: убит военный, подбит грузовик, - Цаплиенко
10 марта, 2020, 12:41
10 марта боевики совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 подбит ГАЗ-66, один боец погиб
Об обстреле сообщают журналисты Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.
"В поселке Пески мощный обстрел. Артиллерия и стрелковое оружие. В 9:44 подбит ГАЗ-66 наших пехотинцев. Один тяжело раненный боец умер во время эвакуации. Наша "арта" начала отвечать только сейчас. Час спустя. Молчание пушек - это новая оборонная доктрина Украины? " - написал Цаплиенко.
Юрий Бутусов добавил, что обстрелы произошли также под Авдеевкой.
- Напомним, 8 марта россияне устроили пожар вблизи Марьинки. Украинские бойцы спасали жилья мирных жителей
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