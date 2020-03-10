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Espreso.tvОбществоОбострение под Песками: убит военный, подбит грузовик, - Цаплиенко

Обострение под Песками: убит военный, подбит грузовик, - Цаплиенко

10 марта боевики совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 подбит ГАЗ-66, один боец погиб

Об обстреле сообщают журналисты Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

"В поселке Пески мощный обстрел. Артиллерия и стрелковое оружие. В 9:44 подбит ГАЗ-66 наших пехотинцев. Один тяжело раненный боец умер во время эвакуации. Наша "арта" начала отвечать только сейчас. Час спустя. Молчание пушек - это новая оборонная доктрина Украины? " - написал Цаплиенко.

Юрий Бутусов добавил, что обстрелы произошли также под Авдеевкой.

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