Норвегия отменила учения НАТО из-за коронавируса
Об этом заявили в штабе вооруженных сил Норвегии.
"Учения будут прекращены в связи с текущей ситуацией с коронавирусом в Норвегии", - заявили в ВС Норвегии.
Генерал-лейтенант Руне Якобсен, начальник Объединенного штаба Норвегии, отметил, что коронавирус выходит из-под контроля.
"Завершая учения сейчас, мы избежим ненужной нагрузки на систему здравоохранения, в частности, из-за заболевания среди солдат, несчастных случаев или тестирования персонала на коронавирус", - заявил Якобсен.
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В масштабных международных учениях планировалось участие 14 000 военнослужащих из девяти стран.
Зимние учения Cold Response считаются самыми большими военными маневрами в Норвегии и должны были завершиться 18 марта.
В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.
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