Норвегия отменила учения НАТО из-за коронавируса

11 марта, 2020, 16:14

Норвегия досрочно завершила учения НАТО Холодный ответ - 2020 (Cold Response) в связи с эпидемией коронавируса COVID-19

Об этом заявили в штабе вооруженных сил Норвегии.

"Учения будут прекращены в связи с текущей ситуацией с коронавирусом в Норвегии", - заявили в ВС Норвегии.

Генерал-лейтенант Руне Якобсен, начальник Объединенного штаба Норвегии, отметил, что коронавирус выходит из-под контроля.

"Завершая учения сейчас, мы избежим ненужной нагрузки на систему здравоохранения, в частности, из-за заболевания среди солдат, несчастных случаев или тестирования персонала на коронавирус", - заявил Якобсен.

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В масштабных международных учениях планировалось участие 14 000 военнослужащих из девяти стран.

Зимние учения Cold Response считаются самыми большими военными маневрами в Норвегии и должны были завершиться 18 марта.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.