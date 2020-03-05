Мейвезер требует за бой с МакГрегором и Нурмагомедовым заоблачную сумму
5 марта, 2020, 14:37
Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов встретиться с бойцами смешанных единоборств ирландцем Конором МакГрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедов за $ 600 млн
Об этом сообщает Mirror .
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что согласится выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым или Конором МакГрегором, но только в случае, если ему предложат $ 600 млн.
"Есть два имени - Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это стоит $ 600 млн. Риск должен быть оправдан. Я не вижу смысла драться с рядовым бойцом. Я деловой человек. Бой с Конором МакГрегором имел смысл, потому что принес много денег", - сказал Мейвезер.
В августе 2017 Мейвезер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса.
Ранее Нурмагомедов предложил Мейвезеру биться по особым правилам: 11 раундов - бокс, один раунд - MMA.
- Напомним, в декабре 2019 Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии Forbes - американец заработал $ 915 млн.
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