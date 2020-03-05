Мейвезер требует за бой с МакГрегором и Нурмагомедовым заоблачную сумму

5 марта, 2020, 14:37

Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов встретиться с бойцами смешанных единоборств ирландцем Конором МакГрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедов за $ 600 млн

Об этом сообщает Mirror .

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что согласится выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым или Конором МакГрегором, но только в случае, если ему предложат $ 600 млн.

"Есть два имени - Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это стоит $ 600 млн. Риск должен быть оправдан. Я не вижу смысла драться с рядовым бойцом. Я деловой человек. Бой с Конором МакГрегором имел смысл, потому что принес много денег", - сказал Мейвезер.

В августе 2017 Мейвезер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса.

Ранее Нурмагомедов предложил Мейвезеру биться по особым правилам: 11 раундов - бокс, один раунд - MMA.