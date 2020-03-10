Немецких фанатов не пустят в Харьков на матч "Шахтер" - "Вольфсбург"

10 марта, 2020, 14:54

Немецкий "Вольфсбург" отказался от организации поездки болельщиков в Харьков на матч против "Шахтера" из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Управляющий директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер рассказал об особой подготовке к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера" учитывая распространение коронавируса.

"Сейчас матч не в зоне риска и сможет пройти в обычном режиме с участием зрителей. Мы находимся в тесном контакте с городом, ситуация постоянно оценивается. Если что-то изменится, мы немедленно проинформируем об этом", - сказал Шумахер.

Немецкий клуб отказался от организации поездки болельщиков в Харьков на ответный матч. Кроме угрозы заражения коронавирусом, это решение направлено на то, чтобы запретить организованным туристическим группам оставаться на карантине в Украине, если ситуация с заболеванием в Германии ухудшится.

Матчи "Вольфсбурга" против "Шахтера" пройдут 12 марта в Германии и 19 марта в Украине.