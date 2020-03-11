Лучшая спортсменка Украины ошарашила заявлением о завершении карьеры
Об этом Билодид заявила в интервью для блога "Стыдно говорить" на Tribuna.com .
По словам 19-летней двукратной чемпионки мира, она не собирается надолго задерживаться в спорте и планирует завершить карьеру в 25 лет.
"Не хотелось бы сильно затягивать карьеру, потому что это вредит здоровью. В жизни нужно что-то менять, заниматься чем-то кроме спорта. Предполагаю, что выступать лет до 25", - сказала Билодид.
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По ее словам, после Олимпиады-2020, она может изменить вес до 48 кг на большее категорию.
"Чтобы подняться в весе, нужен минимум год: изучить новых соперниц, понять, что изменилось в твоих кондициях. Но после Олимпиады, возможно, поднимусь в весе. Моментами задумываюсь", - зазналась Билодид.
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