Коронавирус: власти Киева обсуждают с МОН перенос тестового ВНО

11 марта, 2020, 14:02

Власти Киева ведут переговоры с Министерством образования и науки о возможности переноса тестового ВНО, которое должны сдавать в конце марта

Об этом в комментарии Громадскому радио сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам здравоохранения, социальной защиты и транспортной инфраструктуры Николай Поворозник.

"Сейчас проводится работа с родительскими комитетами и с детьми, мы будем переходить на дистанционное обучение. Речь идет, в частности, и о тестовом ВНО, что должно быть в конце марта. Мы ведем сейчас переговоры с министерством, чтобы перенести это ВНО. Это касается всей Украины, поэтому решение будет приниматься не только по Киеву", - сказал Поворозник.

Напомним, Кличко ввел карантин в Киеве.